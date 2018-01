Argentina e Paraguai disputam a liderança Argentina e Paraguai jogam nesta sexta-feira, às 21 horas (de Brasília), no estádio Sausalito, em Viña del Mar, dispostos a conquistar a vitória e seguir sonhando com a inédita medalha de ouro. As duas equipes ganharam na primeira rodada, lideram o quadrangular final do Pré-Olímpico com três pontos e sabem que quem chegar aos seis estará praticamente garantido em Atenas, pois terá 97% de chances de classificação. Depois do triunfo sobre o Brasil por 1 a 0, o técnico Marcelo Bielsa destacou o empenho da equipe argentina, principalmente de Gonzalo Rodriguez, autor do gol, e o goleiro Wilfredo Caballero, que fez grandes defesas. ?Agora, temos duas finais pela frente?, afirmou Bielsa, expulso diante do Brasil por ter discutido com o árbitro peruano Gilberto Hidalgo - por isso, não poderá dirigir a equipe do banco de reservas. Carlos Jara, técnico do Paraguai, está otimista com as chances de sua equipe e não deixou de alfinetar os rivais. ?Desta vez, o Chile não teve ajuda da arbitragem?, afirmou - na primeira fase, os paraguaios reclamaram muito da arbitragem na derrota por 3 a 2 para o time da casa. ?Demonstramos que, de igual para igual, podemos enfrentar qualquer um e esperamos repetir isso diante da Argentina.?