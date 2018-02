Argentina e Paraguai ficam no empate A Argentina foi amplamente superior, mas não teve competência nas finalizações e apenas empatou por 0 a 0 com o Paraguai, neste domingo, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O resultado beneficiou o Brasil, pois não permitiu que os dois principais adversários nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo assumissem a liderança ? os argentinos chegaram aos 12 pontos e os paraguaios somam 11. O empate, porém, foi péssimo para o treinador Marcelo Bielsa, que a cada dia fica mais ameaçado no cargo, especialmente após a derrota por 3 a 1 para o Brasil, na quarta-feira. O limitado Paraguai, porém, saiu de Buenos Aires com o resultado que esperava: apostou nos contra-ataques e suportou a pressão do rival, principalmente quando ficou com um jogador a menos, após a expulsão de Ortiz, por jogada violenta, aos 15 minutos do segundo tempo. As entradas dos habilidosos Saviola e Tévez foram as principais novidades na Argentina. Mas a dupla ofensiva não reverteu em gols a superioridade técnica: apesar de chegarem com perigo, em rápidas trocas de passes, desperdiçaram chances claras de gols. Aos 25 minutos, Saviola não conseguiu completar, de cabeça, um bom cruzamento de Tévez. E aos 43, Saviola, livre de marcação, recebeu de Tévez, mas chutou para fora. Com a expulsão de Ortiz, aos 15 minutos da etapa final, começou a brilhar a estrela do goleiro paraguaio Villar, que fez defesas difíceis, em chutes de média distância. Sorín teve as últimas oportunidades de evitar a frustração dos 35 mil torcedores argentinos: aos 31, tentou uma bicicleta, sem sucesso, e aos 40, completou mal, de cabeça, o cruzamento de Rosales.