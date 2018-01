Argentina e Peru empatam no Pré-Olímpico Argentina e Peru empataram, sem gols, nesta madrugada de sexta-feira, em Coquimbo, pela primeira rodada do Pré-Olímpico do Chile. Com este resultado, as duas equipes somam um ponto e ficam atrás do Equador, que acumula três no Grupo B. Colômbia e Bolívia, que ainda não estreou na competição sul-americana, ainda não conquistaram ponto. O goleiro peruano Delgado, com quatro grandes defesas, foi o principal destaque da partida. Os argentinos voltam a campo no sábado diante da Bolívia, enquanto, no mesmo dia, os peruanos terão na segunda rodada a Colômbia.