Argentina e Portugal seguem no Futsal A Argentina goleou o Irã por 6 a 1, nesta sexta-feira, e terminou a primeira fase do Mundial de Futsal na liderança do Grupo D, com nove pontos, além de se classificar à segunda fase do torneio. Ainda pela mesma chave, Portugal derrotou Cuba por 5 a 0 e também avançou à próxima etapa.