Argentina é semifinalista no Sub-17 A seleção da Argentina se classificou para as semifinais do Mundial Sub-17, ao derrotar o México por 2 a 0, hoje em Helsinki. A Colômbia também se classificou hoje ao bater Costa Rica. Nas semifinais, a Argentina enfrentará o vencedor de Espanha e Portugal, enquanto a Colômbia pegará o vencedor de Brasil e Estados Unidos. Esses dois jogos serão neste domingo.