Argentina é só ataque contra Venezuela A Argentina entra em campo contra a Venezuela, nesta quarta-feira, às 22h45, em Buenos Aires, desfalcada mas acreditando na possibilidade de assumir a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Alemanha. Apesar da campanha surpreendente da seleção venezuelana no torneio, os argentinos confiam no retrospecto histórico - 13 vitórias em 13 jogos oficiais - e torcem por tropeço do Brasil contra o Equador, em Quito, para passar à frente da Seleção Brasileira. "Vamos ao ataque desde o primeiro minuto", diz o técnico José Pekerman, que faz sua terceira partida no comando do time argentino. Após os 4 a 2 sobre o Uruguai, na estréia, Pekerman deixou a torcida eufórica, mas o 0 a 0 com o Chile logo em seguida, em Santiago, esfriou um pouco os ânimos dos torcedores. Para o jogo desta quarta-feira, o treinador não terá seus três zagueiros titulares - Ayala, lesionado, e Samuel e Heinze, suspensos. Os atacantes Crespo e Tévez não foram convocados por não passarem por bom momento. O ataque deve então ter Luciano Figueroa e Saviola ou César Delgado. Na defesa, Pekerman provavelmente vai escalar só dois zagueiros: Coloccini e Milito. Do lado venezuelano, o discurso é o mesmo do jogo com o Brasil (vencido pelos brasileiros por 5 a 2). "Queremos ganhar e fazer história", diz o volante Héctor González. A Venezuela tem 13 pontos, empatada com Equador e Chile e atrás apenas de Brasil, Argentina e Paraguai. Com vitórias sobre Uruguai e Colômbia fora de casa, o time já faz a melhor campanha em Eliminatórias de sua história. Em Montevidéu, Uruguai e Paraguai disputam clássico desprestigiado. A equipe da casa faz péssima campanha e revolta a torcida. Até a terça-feira, tinham sido vendidos apenas 15 mil ingressos dos 60 mil disponíveis para o Estádio Centenário.