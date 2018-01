Argentina é tetracampeã no Sub-20 Deu a lógica. Depois de uma campanha perfeita e invicta, a Argentina derrotou Gana por 3 a 0, na final deste domingo, em Buenos Aires, e conquistou o título do Campeonato Mundial Sub-20. Esta é a quarta vez que os argentinos são campeões da categoria - venceram também em 79 (Japão), 95 (Catar) e 97 (Malásia) -, superando o Brasil, que ganhou três. Na decisão deste domingo, a seleção argentina não deu chances para Gana, que havia eliminado o Brasil nas quartas-de-final. Os gols da vitória foram marcados por Diego Colotto, Javier Saviola e Maximiliano Rodríguez. Com o gol na final, Saviola chegou a 11 no total, tornando-se o maior artilheiro da história do Mundial Sub-20, superando o brasileiro Adaílton, que fez 10 em 97. O zagueiro Diego Colotto abriu o placar para os argentinos aos 5 minutos de jogo. Saviola marcou de cabeça aos 13. Maximiliano Rodriguez completou o placar aos 27 do segundo tempo. Gana teve a chance de marcar aos 43, mas Ibrahim cobrou pênalti para fora. "Demonstramos ter grandes jogadores e isso é um orgulho para mim e para meu país", afirmou o técnico da seleção argentina, José Pekerman. "Essa vitória foi um grande esforço de muita gente, porque tínhamos uma grande responsabilidade por jogarmos em casa", revelou o treinador campeão.