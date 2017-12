Argentina e Uruguai querem receber juntos a Copa de 2030

Argentina e Uruguai vão apresentar uma candidatura conjunta para receber a Copa do Mundo de 2030. Os dois países chegaram a um acordo nesta quinta-feira, durante a primeira visita oficial do novo presidente argentino, Mauricio Macri, ao exterior. Em Colônia, ele e o presidente uruguaio Tabaré Vázquez confirmaram o interesse em receber o Mundial.

Após uma reunião a portas fechadas, Macri e Vázquez atenderam a imprensa e anunciaram uma série de entendimentos políticos e econômicos. O presidente argentino então revelou, durante a conversa, eles concordaram que os dois países devem lançar uma candidatura conjunta.

A ideia é celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, em 1930, que foi realizada no Uruguai e teve vitória dos uruguaios sobre a Argentina na decisão. "Espero que convidem estes dois velhinhos a participarem", disse Macri, brincando, em referência ao fato de que o Mundial será só daqui a 14 anos.

Até aqui estão definidas as sedes das duas próximas edições da Copa do Mundo, que passará em 2018 pela Rússia e por 2022 pelo Catar, em escolhas polêmicas e envolvidas em escândalos de corrupção. O processo de escolha da sede do Mundial de 2026 foi suspensa em julho, em meio ao escândalo de corrupção. A decisão deveria ser votada em maio de 2017, o que indica que a sede do Mundial de 2030 não será escolhida antes de 2021.