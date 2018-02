Argentina e Uruguai estréiam com goleadas no sub-17 A Argentina e o Uruguai estrearam com goleadas sobre Paraguai e Venezuela, respectivamente, nesta segunda-feira, no Campeonato Sul-Americano sub-17, que está sendo disputado no Equador. As duas partidas foram disputadas na cidade de Azogues. Na preliminar, a Argentina fez 4 a 0 no Paraguai, na com gols de Martínez, Gaitán, Salvio e Quintana. Em seguida, o Uruguai aplicou 4 a 1 na Venezuela, com gols de Urretaviscaya, Silva (dois) e Pastorini - Valle descontou. Com os resultados, argentinos e uruguaios somaram seus três primeiros pontos pelo Grupo B do Sul-Americano, que classifica seis seleções para os Jogos Pan-Americanos do Rio e quatro para o Mundial da Coréia do Sul, ambos neste ano.