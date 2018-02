Argentina e Uruguai estréiam no Sul-Americano sub-20 Argentina e Uruguai estréiam nesta segunda-feira no Campeonato Sul-Americano sub-20, no grupo mais difícil do torneio. Além deles, a Colômbia, última campeã, também está na chave, mas descansa na rodada. A competição garante quatro vagas para o Mundial no Canadá, em junho, e duas vagas - apenas para o campeão e vice - para as Olimpíadas de Pequim, no próximo ano. No primeiro confronto do dia, o Uruguai enfrenta a Venezuela. Cotada como uma das favoritas, a equipe treinada por Gustavo Ferrín tentará afastar a zebra na estréia. A Venezuela, por sua vez, espera surpreender, já que fez uma preparação forte, com vários amistosos, durante o período em que ficou nas cidades de Rosário e Buenos Aires. O técnico Nelson Carrero comandará o time. Por sua vez, a sempre forte Argentina encara o Equador com os desfalques de três estrelas que atuam na Europa: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Atlético de Madrid) e Gonzalo Higuaín (Real Madrid). Apesar dos problemas, o técnico Hugo Tocalli sabe que tem um grupo forte o suficiente para garantir uma das três vagas na próxima fase da competição. Brasil estréia com goleada Na abertura da competição, realizada neste domingo, a seleção brasileira goleou o Chile por 4 a 2, com destaque para o jovem atacante Alexandre Pato, que balançou a rede por duas vezes. No outro duelo válido pelo grupo brasileiro, Paraguai e Bolívia não passaram de um empate por 0 a 0. O Brasil volta a campo nesta terça-feira, contra o Peru. Sub-17 será a seletiva do Pan A Conmebol anunciou que o sul-americano sub-17, que será disputado em março, no Equador, classificará seis seleções para o Pan do Rio de Janeiro.