Argentina e Venezuela goleiam pelo grupo do Brasil na Copa América Feminina

O Brasil folgou nesta segunda-feira, mas a Copa América de Futebol Feminino, no Chile, não parou. Pelo Grupo B, o mesmo da seleção de Vadão, Argentina e Venezuela golearam e foram a seis pontos. As argentinas fizeram 6 a 3 no Equador, enquanto as venezuelanas arrasaram a Bolívia por 8 a 0.

Com os resultados, Venezuela, Brasil e Argentina chegaram a seis pontos, sendo que as argentinas são as únicas que já jogaram três vezes, enquanto brasileiras e venezuelanas entraram em campo duas vezes. "Sacos de pancada" da chave, Bolívia e Equador seguem sem pontuar.

Na quarta-feira, a seleção brasileira volta a campo para encarar a Venezuela. A equipe encerra sua participação na primeira fase na sexta, quando encara a Bolívia.

As duas melhores seleções de cada chave avançam às semifinais. No Grupo A, a liderança é da Colômbia, com sete pontos, enquanto o Paraguai tem quatro, o Chile tem dois e Uruguai e Peru dividem a lanterna com um.