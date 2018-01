Argentina elimina o Brasil no Sub-20 A Argentina venceu o primeiro duelo com o Brasil. Nesta terça-feira, em Utrecht, na Holanda, a seleção argentina ganhou por 2 a 1 e eliminou os brasileiros na semifinal do Campeonato Mundial Sub-20. Agora, o Brasil tem duas chances de dar o troco nos argentinos. Primeiro, na tarde desta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), quando os dois países decidem o título da Copa das Confederações, na Alemanha. E depois, na noite de quarta, às 21h45 (horário de Brasília), no jogo entre River Plate e São Paulo, em Buenos Aires, pela semifinal da Libertadores. Na semifinal desta terça-feira, os argentinos saíram na frente, com o bonito gol de seu melhor jogador, Messi. O Brasil conseguiu empatar com Renato. Mas, já nos acréscimos do segundo tempo, Zabaleta garantiu a vitória da Argentina. Classificada para a final do Mundial Sub-20, a Argentina espera agora a definição do seu adversário, entre Nigéria e Marrocos.