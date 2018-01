Argentina empata no último minuto Um gol de Sorín no último minuto salvou a Argentina de sua segunda derrota nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2002 e garantiu o empate por 3 a 3 com a Bolívia, nesta quarta-feira à tarde, a 3.600 metros de altitude. Um minuto antes, Hernan Crespo havia marcado o segundo gol, seu e da Argentina, que chegou estar perdendo por 3 a 1. Com esse resultado, os argentinos continuam com larga vantagem na liderança - 29 pontos -, enquanto os bolivianos foram a 10 e não saem da penúltima colocação. A Bolívia até jogou melhor do que a Argentina e criou oportunidades de gol. A vantagem veio aos 40 minutos do primeiro tempo, com o gol de Líder Paz. Três minutos mais tarde, o time do técnico Marcelo Bielsa empatou, com Hernan Crespo. Os bolivianos insistiram e marcaram o segundo gol com Colque, aos 9 minutos da fase final. A alegria dos torcedores que lotaram o Estádio Hernando Siles, em La Paz, chegou ao auge com o gol de Botero aos 35 minutos. Quando tudo era festa, apareceu Crespo aos 43 minutos para diminuir. Os bolivianos ainda tentaram segurar a bola, nos últimos minutos, mas aos 46 foram castigados com o gol de Sorín.