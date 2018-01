Argentina encara Colômbia no Pré-Olímpico Argentina e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira, às 21 horas, em Coquimbo, pela última rodada da primeira fase do Grupo B do Torneio Pré-Olímpico do Chile. Os argentinos, que somam sete pontos, jogam por um empate para garantirem o primeiro lugar. Os colombianos somam seis pontos e dividem a segunda posição com os equatorianos. O Equador enfrenta, às 23h10, no jogo de fundo, a Bolívia, que não soma pontos na competição. O primeiro colocado garante vaga no quadrangular final, enquanto o segundo e terceiro colocados vão disputar repescagem com os respectivos classificados do Grupo A.