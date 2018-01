Argentina encara Equador no Pré-Olímpico Argentina e Equador se enfrentam, nesta quarta-feira à noite, pela quarta e penúltimo rodada do Pré-Olímpico do Chile. Os equatorianos lideram o Grupo B, com seis pontos, ao lado dos colombianos - que folgam - , enquanto os argentinos soma quatro pontos. Peru, com um ponto, e Bolívia, ainda sem nenhum ponto ganho, têm poucas chances de classificação e fazem o segundo duelo do dia.