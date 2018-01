Argentina está no quadrangular final A Argentina garantiu vaga no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico do Chile, nesta sexta-feira, ao vencer a Colômbia, por 4 a 2, na última rodada da primeira fase. Com este resultado, o time do técnico Marcelo Bielsa alcançou os 10 pontos e ficou com o primeiro lugar no Grupo B. Os colombianos seguem com seis pontos, ao lado do Equador, que às 23h10 encara a Bolívia. Mascherano, Luis Gonzalez, Rodriguez e Ferreyra fizeram os gols argentinos, enquanto Dominguez e Herrera marcaram para a Colômbia. Pelo Grupo A, o primeiro lugar foi do Chile. Brasil, segundo colocado, e Paraguai, terceiro, vão disputar a repescagem no domingo.