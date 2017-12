Argentina fica em 3º no Mundial Sub-17 Depois de ter sido eliminada pela Espanha, a Argentina se consolou neste sábado com o terceiro lugar no Mundial Sub-17. A equipe empatou com a Colômbia por 1 a 1 no tempo regulamentar mas venceu na disputa de pênaltis por 5 a 4, em jogo realizado no Toolo Stadiom, em Helsinque, na Finlândia. A seleção brasileira disputa o título contra os espanhóis ainda hoje.