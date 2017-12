Argentina ganha no Mundial Sub-20 Assim como os brasileiros, os argentinos também estrearam bem no Mundial Sub-20. Mesmo sem mostrar um grande futebol, o time da casa fez 2 a 0 em cima da Finlândia, pelo Grupo A, com gols de Maximiliano Rodríguez, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Andrés D? Alessandro, aos 17 da etapa final. Na opinião do treinador argentino, José Pekerman, o resultado foi sob medida. ?Seria um exagero se fizéssemos mais um gol?, avaliou o técnico, valorizando a aplicação tática adversária. Pelo Grupo B, em que está a seleção brasileira, o Iraque derrotou o Canadá por 3 a 0. Os gols foram feitos por Rhida Emad, aos 21 minutos da primeira etapa, Tahir Aldeen Salah, aos 32, e Hanoosh Ammar, aos 43. A surpresa da primeira rodada do Mundial foi a vitória da China sobre os Estados Unidos, pelo Grupo C, com gol de Bo Qu aos 14 minutos do segundo tempo. No outro jogo da chave, também disputado no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, a Ucrânia goleou o Chile por 4 a 2. Olekci Byelik abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Gerasimenko ampliou aos 35 e Rodrigo Millar descontou três minutos depois. Aos 4 do segundo tempo, Byelik fez 3 a 1. Ruslan Valeev aumentou aos 32 e Pardo descontou para o Chile aos 45.