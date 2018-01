Argentina goleia Austrália e classifica A Argentina venceu a Austrália por 4 a 2 neste sábado a tarde e garantiu a sua classificação para as semifinais da Copa das Confederações, ao chegar a seis pontos, o mesmo total da Alemanha, que venceu a Tunísia por 3 a 0 na partida anterior da rodada e também está garantido na próxima fase. O destaque do jogo foi o atacante argentino Luciano Figueroa, que marcou três gols (aos 12 minutos do primeiro tempo, aos 8 e aos 44 minutos do segundo tempo), com Juan Riquelme completando o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. John Aloisi aos 11 e aos 25 minutos do segundo tempo marcou os gols australianos. Na próxima rodada, Argentina e Alemanha se enfrentam para decidir quem terminará como líder do grupo. Já Austrália e Tunísia apenas completam a tabela, pois já estão eliminados.