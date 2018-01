Argentina goleia Equador no Pré-Olímpico A Argentina ganhou do Equador por 5 a 2, na noite desta quarta-feira, em Coquimbo, e assumiu a liderança do grupo B do Pré-Olímpico do Chile. Com a vitória, os argentinos chegaram aos 7 pontos, contra 6 dos equatorianos e também da Colômbia, que folga nesta rodada do torneio - Peru e Bolívia jogam ainda hoje. Agora, a Argentina depende apenas da uma vitória sobre a Colômbia, sexta-feira, na última rodada da primeira fase, para garantir a liderança do grupo e passar direto para o quadrangular final, sem precisar da repescagem. Já o Equador joga no mesmo dia contra a Bolívia e também avança com uma vitória simples. O Equador começou melhor o jogo desta quarta-feira e marcou primeiro, com Salas batendo pênalti. A resposta veio em menos de 20 minutos, com três gols: Luis González, Ferreyra e Leandro Fernández. Perlaza descontou no segundo tempo, mas Ferreyra e Delgado levaram a Argentina à goleada.