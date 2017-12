Argentina goleia seleção sub-20 na despedida de sua torcida No jogo de despedida de sua torcida, a Argentina goleou a seleção sub-20 do país por 4 a 0, nesta quarta-feira, em um amistoso realizado no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Mais de 60 mil torcedores acompanharam a partida. Assim como nos jogos da NBA (Liga norte-americana de Basquete), os 23 jogadores que irão representar o país na Copa do Mundo da Alemanha foram chamados um por um. Os mais ovacionados foram os atacantes Lionel Messi (Barcelona) e Carlitos Tévez (Corinthians). Em seguida, a cantora Soledad Pastorutti interpretou o hino argentino. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Rodrigo Palácios (3) e Javier Saviola, todos no segundo tempo. A partida foi disputada em duas etapas de 30 minutos. A Argentina iniciou o confronto com Abbondanzieri; Burdisso, Ayala, Heinze e Sorín; Maxi Rodríguez, Mascherano, Cambiasso e Riquelme; Tévez e Julio Cruz. Com a exceção de Crespo, que não atuou por causa de uma indisposição estomacal e foi substituído por Cruz, esse deverá ser o time que o treinador José Pekerman mandará ao campo no jogo contra a Costa do Marfim, no dia 10 de junho em Hamburgo, pela abertura do Grupo C do Mundial. Bicampeões mundiais (1978 e 1986), os argentinos viajarão, nesta quinta-feira, para a Itália, onde farão um amistoso diante de Angola, no dia 30, em Salerno. No dia seguinte, o time de Pekerman segue para Nuremberg, onde ficará hospedado durante a Copa.