Argentina goleia Venezuela por 6 a 0 no Sul-Americano A Argentina se recuperou no Sul-Americano sub-20 ao golear na noite deste domingo a fraca seleção da Venezuela por 6 a 0, em partida válida pela quarta rodada do Grupo B. Com o resultado, os argentinos foram para quatro pontos e continuam com chance de avançar à próxima fase. O destaque da partida foi o atacante Pablo Mouche, que pertence ao Boca Juniors. Ele foi o autor de três gols. Maximiliano Moralez (considerado o novo Lionel Messi da Argentina), Ismael Sosa e Franco Di Santo foram os outros jogadores a balançar a rede. O ponto negativo na Venezuela foi o nervosismo. Descontrolados, três jogadores acabaram expulsos e facilitaram ainda mais o trabalho para os argentinos. Os venezuelanos que receberam o cartão vermelho foram Jesús Yeguez, Daniel Benítez e William Francisco - todos no segundo tempo. Na última rodada, a Argentina precisará vencer o Uruguai para não depender de nenhum outro resultado. Os uruguaios lideram a chave ao lado da Colômbia com seis pontos. Os colombianos, que terão pela frente a Venezuela, derrotaram no domingo o Equador, por 1 a 0. Os quatro melhores do Sul-Americano se classificam para o Mundial da categoria. Os dois primeiros ainda garantem vaga para a Olimpíada de 2008. Atualizado às 9h30