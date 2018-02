Argentina leva o time B para La Paz O técnico José Pekerman, da seleção argentina, vai levar um time ?B? para enfrentar os 3.600 metros de altura de La Paz, onde enfrentará a Bolívia, sábado, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Resolveu poupar as estrelas, como Crespo, Saviola e Riquelme, que ficarão treinando em Buenos Aires para o jogo contra a Colômbia, na próxima quarta-feira, em casa. Diante da Bolívia, Pekerman prefere jogadores mais jovens e descansados. Da equipe titular, apenas o goleiro Abbondanzieri viajará a La Paz. Pekerman atribuiu a opção pelo time B à enorme renovação do futebol argentino, minimizando a questão da altitude. Desde o início, ele tinha esse plano. Na convocação, havia chamado 33 jogadores, porém Aimar, do Valencia, e César Delgado, do Cruz Azul, foram cortados por contusão. Para La Paz, viajarão 19 atletas. "Confio nos jogadores que vão entrar", garantiu Pekerman. "Sinto que eles têm a disposição de participar desse jogo no melhor de sua forma, sem temores, com vontade de jogar e ganhar. É uma equipe nova, com uma nova estrutura, que precisa de equilíbrio."