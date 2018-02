Argentina lidera ranking da Fifa; Brasil cai para terceiro A Argentina assumiu a liderança do ranking de seleções da Fifa pela primeira vez este mês, desbancando a atual campeã mundial Itália e mandando o Brasil para o terceiro lugar, anunciou a Fifa nesta quarta-feira, 14. A seleção argentina subiu do terceiro para o primeiro lugar graças à vitória por 1 x 0 sobre a França, em fevereiro, e parcialmente devido a resultados antigos ruins que foram descartados na contagem dos pontos. A escalada da Argentina tirou a Itália da liderança do ranking um mês após os tetracampeões terem chegado ao topo. Além dessa mudança e da queda para terceiro do Brasil, que esteve à frente durante quatro anos e meio até janeiro, não houve nenhuma outra mudança no top 10. A Finlândia, que surpreendentemente lidera o Grupo A das eliminatórias para a Eurocopa, subiu 15 posições e foi para 33.º O Panamá, que subiu 20 posições para 54.º, foi a equipe de maior evolução no mês de março. Confira a lista dos 20 primeiros colocados: 1.º - Argentina (1.616 pontos) 2.º - Itália (1.592) 3.º - Brasil (1.557) 4.º - França (1.515) 5.º - Alemanha (1.390) 6.º - Inglaterra (1.339) 7.º - Holanda (1.313) 8.º - Portugal (1.288) 9.º - República Tcheca (1.195) 10.º - Espanha (1.161) 11.º - Ucrânia (1.037) 12.º - Croácia (982) 13.º - Grécia (961) 14.º - Romênia (919) 15.º - Suécia (914) 16.º - Escócia (911) 17.º - Suíça (906) 18.º - Camarões (893) 19.º - Gana (891) 20.º - Costa do Marfim (875)