Argentina mantém ponta de ranking da Fifa à frente do Brasil

A Argentina manteve a liderança do ranking da Fifa, segundo a lista divulgada pela entidade nesta quarta-feira. Com 1.520 pontos, os argentinos têm apenas dois de vantagem para o Brasil, segundo colocado. A diferença entre os dois, antes de dez pontos caiu devido ao desconto de pontos conquistados anteriormente - o cálculo leva em conta resultados dos últimos quatro anos. Como o número de partidas entre seleções no mês de abril foi pequeno, o ranking não teve mudanças expressivas. A Itália, atual campeã mundial, manteve o terceiro lugar e, como na lista do mês passado, é seguida por Espanha e Alemanha. Outras cinco seleções européias - República Checa, França, Grécia, Portugal e Holanda - mantiveram as posições entre os dez primeiros. A única mudança entre os 20 primeiros colocados foi a ascensão de Camarões, da 17.ª para a 16.ª posição, o que fez com que o México perdesse um posto. Em toda a lista, apenas duas seleções ganharam mais de cinco lugares. Moçambique subiu sete, de 78.º para 71.º, e o Líbano subiu oito, alcançando a 140.ª colocação no ranking. OS 20 MELHORES DA FIFA: (Entre parênteses posição anterior) 1.º (1.º) Argentina - 1.520 pontos 2.º (2.º) Brasil - 1.518 3.º (3.º) Itália - 1.396 4.º (4.º) Espanha - 1.323 5.º (5.º) Alemanha - 1.264 6.º (6.º) República Checa - 1.244 7.º (7.º) França - 1.205 8.º (8.º) Grécia - 1.196 9.º (9.º) Portugal - 1.131 10.º (10.º) Holanda - 1.123 11.º (11.º) Inglaterra - 1.098 12.º (12.º) Romênia - 1.082 13.º (13.º) Croácia - 1.044 14.º (14.º) Gana - 1.010 15.º (15.º) Escócia - 1.007 16.º (17.º) Camarões - 1.005 17.º (16.º) México - 998 18.º (18.º) Bulgária - 948 19.º (19.º) Colômbia - 909 20.º (20.º) Israel - 905