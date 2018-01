Argentina não será substituída A Copa América deverá ser disputada por apenas 11 seleções, caso a Argentina confirme a já anunciada decisão de não participar da competição, que começará na quarta-feira. O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, o paraguaio Nicolás Leoz, disse que não haverá substituto para o time do técnico Marcelo Bielsa, que originalmente integra o grupo C da competição. "Sem a Argentina, o torneio será disputado por nove seleções sul-americanas, mais México e Canadá?, disse Leoz. O dirigente havia anunciado pouco antes que a competição, anteriormente adiada para 2002, seria disputada na próxima semana. Imediatamente, a Argentina anunciou que não iria, por falta de tempo para montar o time. A decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol de realizar a Copa América na data original, a partir da próxima semana, foi comemorada pelos colombianos. O presidente Andrés Pastrana declarou que o país está pronto para receber a competição e que a segurança está garantida. O torneio havia sido adiado na semana passada por causa do seqüestro do vice-presidente da Federação Colombiana e organizador da competição, Hernán Mejía Campuzano. Com o anúncio da competição em menos de uma semana, algumas federações já anunciaram seus planos para a competição. Os chilenos, que já estavam treinando, chegam domingo a Colômbia. A Bolívia divulgou uma nova convocação e o Peru inicia treinamentos nesta sexta-feira. Alguns, como o técnico da Venezuela, Richard Páez, disse nem estar surpreso. "Todos os jogadores chegaram à concentração nesta quarta e no domingo faremos um amistoso com um adversário a ser definido nas próximas horas?, disse o treinador, acrescentando que o time chegará na segunda-feira a Barranquilla para estréia contra a Colômbia. O Brasil ainda não se posicionou, mas o técnico Luiz Felipe Scolari deve fazer uma nova convocação nos próximos dias.