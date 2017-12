Argentina não temerá Portugal em possível jogo nas oitavas A Argentina não vai temer a seleção de Portugal, caso as duas equipes se enfrentem pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. O jornal Correio da Manhã, de Portugal, teve acesso a um relatório do técnico adjunto de José Perkerman, Hugo Tocali, no qual analisa o time de Luiz Felipe Scolari. ?Portugal é fraco no sistema defensivo e um ataque pouco ousado?, disse Tocali. ?O meio-campo é criativo e tem em Deco sua melhor figura. É perigoso e merece uma marcação específica?. O técnico-adjunto, responsável pelo aparecimento do atacante Leonel Messi no futebol, também elogiou o talento de Figo e Cristiano Ronaldo.