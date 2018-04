Argentina no embalo do ouro olímpico Motivada pela conquista da medalha de ouro no futebol olímpico, a Argentina enfrenta o Peru neste sábado, em Lima, en clima de confiança total. Apesar de a partida ser fora de casa e contra um adversário que encontra-se em situação delicada nas Eliminatórias - os peruanos estão apenas em sétimo lugar, com nove pontos -, os argentinos, em segundo lugar com 12 pontos, acreditam ter tudo para vencer. "Temos o dever de ganhar??, entende o meia-atacante Kily González, garantindo que a equipe não relaxará só porque foi campeã olímpica - sete jogadores que foram aos Jogos estão no grupo levado por Marcelo Bielsa ao Peru. "A conquista foi muito importante, mas agora temos de pensar só em vencer o Peru. E o importante é que estamos jogando um bom futebol.?? Bielsa não esconde que pretende explorar o fato de o Peru ter praticamente a obrigação de vencer, por jogar diante de sua torcida, para melhorar na classificação e também por ter sido, recentemente, eliminado da Copa América que sediou justamente pela Argentina. "O Peru precisa manter suas chances nas Eliminatórias e creio que vão jogar sem tanta preocupação defensiva??, disse Bielsa, revelando que espaços para criar as jogadas ofensivas é tudo o que os argentinos querem. A seleção peruana, dirigida pelo brasileiro Paulo Autuori, vai poder contar com o meio-campo Solano, considerado o principal jogador da equipe, e também com o rápido e perigoso atacante Farfan. Mas ainda há uma dúvida no ataque, entre Mendoza e Maestri.