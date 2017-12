Argentina pega Angola para definir time da estréia na Copa A 11 dias para o início da Copa do Mundo, o técnico da seleção argentina, José Pekerman, declarou nesta segunda-feira que o jogo contra Angola, na terça, em Salerno (ITA), servirá como termômetro para definir o time titular para a estréia no Mundial. Esse será o primeiro amistoso oficial que os sul-americanos farão desde a derrota para a Croácia, em março. "É preciso saber em que nível estamos. A partida de amanhã (terça) vai ser muito importante. Todas as partidas nos deixam coisas. Vamos capitalizar isso", disse Pekerman, que não poupou elogios aos africanos. "Eles têm condições importantes, fizeram uma boa Eliminatória. A Angola tem um jogo muito rápido. Vamos praticar coisas que podem acontecer na Copa", completou. A principal expectativa para o jogo é a presença do meia-atacante Lionel Messi, que está sem jogar há dois meses devido a uma contusão na coxa direita. "Ele está cada dia melhor. Precisamos esperar para não cometermos erros", disse o treinador. Já o zagueiro Gabriel Heinze está confirmado no time titular. Ele está parado há sete meses por causa de uma operação nos ligamentos do joelho esquerdo. No Grupo C do Mundial, os argentinos farão a sua estréia na competição contra a Costa do Marfim, no dia 10 de junho, em Hamburgo. Debutantes em Mundiais, os angolanos terão pela frente na primeira rodada Portugal, no dia 11, Colônia, pelo Grupo D. Inglaterra Em outro amistoso que será realizado nesta terça-feira, a Inglaterra tenta se redimir da derrota para a Bielo-Rússia (2 a 1) e recebe a Hungria, no Estádio Old Trafford, em Manchester, às 16h (horário de Brasília). A partida será transmitida pelo canal pago ESPN Brasil. Ao contrário do confronto da semana passada, o técnico Sven-Goran Eriksson pretende escalar o time titular, o mesmo que deverá entrar em campo na estréia na Copa do Mundo contra o Paraguai, no dia 10 de junho. Sem poder contar com Wayne Rooney, ainda se recuperando de lesão no pé direito, o treinador sueco estuda testar algumas variações no esquema 4-4-2. O ataque deverá ser formado por Michael Owen e Peter Crouch. O meia Frank Lampard, que não disputa uma partida desde o início de maio, está confirmado. Já a Costa Rica, comandada pelo brasileiro naturalizado Alexandre Guimarães, enfrenta a República Checa, na casa do adversário, em Jablonec. No domingo, os costa-riquenhos foram goleados por 4 a 0 pelo Ucrânia, que não contou com o atacante Shevchenko. Confira os amistosos desta terça: Alemanha x Japão (em Leverkusen-ALE) Inglaterra x Hungria (em Manchester-ING) República Checa x Costa Rica (em Jablonec-RCH) Polônia x Colômbia (em Chorzow-POL) Argentina x Angola (em Salerno-ITA) Costa do Marfim x Chile (em Vittel-FRA) Tunísia x Bielo-Rússia (em Tunis-TUN)