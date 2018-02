Argentina pega Colômbia para se recuperar no Sul-Americano Depois de tropeçar na estréia e não passar de um empate contra o Equador, a Argentina tentará se recuperar no Sul-Americano Sub-20 nesta quarta-feira, diante da Colômbia, campeã da última edição. O jogo, que acontecerá no Paraguai, é válido pela segunda rodada do Grupo B. Os três melhores da chave avançam à próxima fase. O técnico da seleção argentina, Hugo Tocalli, pediu mais empenho aos seus jogadores. Para isso, ele quer que os atletas demonstrem personalidade dentro de campo e que tenham cuidado com a "habilidade" colombiana. A principal aposta estará em "Maxi" Morales, tido pelos argentinos como o novo Lionel Messi. Por sua vez, o técnico da Colômbia, Eduardo Lara, pediu para que seus jogadores controlem a ansiedade, já que esta será a estréia da equipe. "Meus atletas devem demonstrar fome de vitória dentro de campo. Do contrário, não conseguiremos chegar a nenhum lugar. Sabemos que a Argentina é favorita, mas estamos confiantes." No outro duelo do dia, o Equador quer aproveitar a crise do Uruguai para continuar surpreendendo na competição. A principal aposta do técnico Iván Romero estará na forte marcação da equipe, principalmente no meio-campo. Contudo, os equatorianos terão o desfalque de veloz atacante Jaime Ayoví, expulso diante da Argentina. A liderança do Grupo B pertence à Venezuela, que folga na rodada. Os dois melhores colocados do Sul-Americano se classificam para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.