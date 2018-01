Argentina perde atacante Figueroa para o Mundial Lucho Figueroa, atacante do River Plate, comunicou nesta terça-feira que devido à lesão sofrida na partida do último domingo, pelo Campeonato Argentino, quando o seu time derrotou o Estudiantes por 3 a 1, ficará afastado dos gramados por 6 meses e não disputará a Copa do Mundo da Alemanha. "Tenho uma mágoa impressionante. Ainda mais porque a lesão aconteceu justamente quando eu passava por um grande momento pessoal e profissional", declarou Figueroa, após receber os exames que mostravam uma ruptura do ligamento cruzado em seu joelho esquerdo. O atacante era um dos favoritos para completar o ataque da Argentina - ao lado de Messi (Barcelona), Tevez (Corinthians) e Crespo (Chelsea). A data limite para as seleções convocarem os atletas para a disputa do Mundial está prevista para 15 de maio, mas ela ainda pode ser alterada pela Fifa. A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo da Alemanha, ao lado de Costa do Marfim, Holanda e Sérvia & Montenegro.