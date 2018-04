Argentina recebe Bolívia no Monumental de Nuñez

A Argentina enfrentará neste sábado a Bolívia, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, em busca de uma vitória que a consolide na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial 2010. Veja também: Classificação das Eliminatórias "O importante é ganhar. Por 1 a 0 ou por 10 a 0, o importante é a vitória", afirmou o meia argentino Riquelme. A Argentina entrará em campo voltada para o ataque, como treinou o técnico Alfio Basile nos coletivos de quarta-feira e quinta-feira. Com isso, devem ser escalados Messi, Crespo e Tévez, com o meia Maxi Rodríguez indo Argentina Abbondanzieri; Ibarra, Demichelis, Milito, Zanetti, Mascherano, Cambiasso, Riquelme, Messi, Crespo (Agüero) e Tévez Técnico: Alfio Basile Bolívia Carlos Arias; Miguel Hoyos, Ronald Raldes, Limbert Méndez, Luis Gutiérrez, Ronald García, Nicolás Suárez, Sacha Lima, Limberg Gutiérrez, Jaime Moreno e Diego Cabrera Técnico: Erwin Sánchez Árbitro: Víctor Hugo Rivera (PER) Estádio: Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG) Rádio: 17h (de Brasília) para o banco. Já os bolivianos chegarão para a partida com a necessidade de conseguir pelo menos um ponto, possibilidade que parece improvável até aos próprios bolivianos. "As possibilidades de uma vitória são muito pequenas", admitiu o meia boliviano Limberg Gutiérrez, destaque da equipe comandada por Erwin Sánchez. Tudo indica que a Bolívia entrará em campo com uma formação defensiva, visando reduzir espaços e manter a bola o mais longe possível de sua área. A equipe vem de uma goleada por 5 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, e de um empate em 0 a 0 com a Colômbia, em casa, e depende de bons resultados nas próximas rodadas para continuar sonhando com uma vaga nas Copa do Mundo de 2010.