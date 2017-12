Argentina recebe Colômbia em casa A Argentina lidera as eliminatórias sul-americanas com folga (29 pontos) e está bem perto da classificação para a Copa de 2002, mas neste domingo recebe um adversário que ainda lhe traz lembranças ruins. O time do técnico Marcelo Bielsa joga contra a Colômbia (19 pontos) e tenta mais uma vez apagar da memória os 5 a 0 que sofreu em 93, na fase de classificação para o Mundial dos Estados Unidos. Para os colombianos, aquela goleada é uma recordação agradável. Neste domingo, porém, se contentam com vitória simples para continuar com esperança de garantir uma vaga. O outro jogo será entre Bolívia, penúltima colocada (10 pontos), e Venezuela, última, com 4.