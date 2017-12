Argentina sem novidades contra o Brasil O técnico Marcelo Bielsa convocou nesta terça-feira a seleção da Argentina para o jogo contra o Brasil, dia 2 de junho, em Belo Horizonte, pelas Eliminatórias da Copa. A lista de atletas que atuam no exterior não tem grandes novidades e mantém a mesma base que já vem disputando a vaga no Mundial de 2006. As únicas novidades foram a inclusão do defensor Coloccini, que joga no espanhol Villarreal, e a volta do zagueiro Samuel, que joga na Roma e cumpriu suspensão na rodada passada das Eliminatórias. A lista de Bielsa será completada na próxima semana, quando serão chamados os jogadores que atuam na Argentina. Com 11 pontos, a Argentina lidera as Eliminatórias. Confira o grupo de jogadores convocados: Goleiro: Pablo Cavallero (Celta) Defensores: Ayala (Valencia), Coloccini (Villarreal), Samuel (Roma), Gabriel Heinze (Paris Saint-Germain) e Quiroga (Sporting Lisboa) Meio-campistas: Javier Zanetti (Inter de Milão), Placente (Bayer Leverkusen), Sorín (Paris Saint-Germain), Riquelme (Villarreal), Aimar (Valencia), Killy González (Inter de Milão) e D´Alessandro (Wolfsburgo) Atacantes: Saviola (Barcelona), Crespo (Chelsea) e César Delgado (Cruz Azul)