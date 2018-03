Argentina sofre, mas derrota o Equador Com um gol do atacante Crespo, aos 15 minutos do segundo tempo, a Argentina derrotou o Equador, em Buenos Aires, nesta terça-feira à noite, pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Com a vitória, a equipe do técnico Marcelo Bielsa assume a liderança das Eliminatórias sul-americanas com 11 pontos, superando Paraguai (9) e Brasil (8), que se enfrentam nesta quarta-feira, em Assunção. Apesar do triunfo e do primeiro lugar os torcedores vaiaram a seleção argentina.