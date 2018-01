Argentina sofre, mas ganha do Chile A Argentina teve dificuldades, passou até um sufoco, mas venceu o Chile por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, pelo Sul-Americano Sub-17, que está sendo disputado na Venezuela. Os gols foram de Mauricio Isla, contra, Juan Antonio e Mauro Fórmica (Argentina), e dois de Carlos Rivera, ambos de pênalti (Chile). A vitória foi fundamental para manter a seleção vizinha do Brasil na disputa por uma das duas vagas do grupo na próxima fase do torneio, pois agora assume a terceira posição da chave B, com três pontos. Chile e Colômbia (com uma partida a mais) dividem a liderança com 6 pontos.