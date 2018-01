Argentina sofre, mas vence a Tunísia A seleção da Argentina sofreu, mas conseguiu vencer a Tunísia por 2 a 1 nesta quarta-feira à tarde, na estréia das duas equipes na Copa das Confederações. Os gols argentinos forammarcados por Riquelme e Saviola. Haykel Guemamdia descontou para a Tunísia. O time tunisiano perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0 a 0. Com esse resultado, a Argentina assumiu a liderança do Grupo A. A primeira rododa do grupo será completada ainda nesta quarta, com a partida entre Alemanha e Austrália, a partir das 16 horas (de Brasília).