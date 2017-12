Argentina também vence na estréia A Argentina também venceu em sua estréia na segunda fase da Copa do Mundo de Futsal: 2 a 1 nos Estados Unidos. O placar apertado foi garantido garaças aos gols de Giustozzi e Wilhelm, para a Argentina, e Johnny Torres, para os Estados Unidos. Com esta vitória, a Argentina divide a liderança do Grupo F com o Brasil, ambos com três pontos. Mas, o Brasil está na frente pelo saldo de gols (seis a um). As duas arquiinimigas se enfrentam nesta segunda-feira, às 8h, na segunda e penúltima rodada. No outro jogo, Itália e Portugal conseguiram ficar no 0 a 0. Quem lidera o Grupo E é a Espanha, com três pontos, com italianos e portugueses dividindo a segunda posição, e a República Tcheca na lanterna, sem ponto. Os jogos da segunda rodada, nesta segunda-feira, são: Espanha x Itália e República Tcheca x Portugal.