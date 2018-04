Argentina tem apenas 26% de chances de ir à Copa 2010

A situação da Argentina está cada vez mais complicada. Após a derrota para o Paraguai por 1 a 0 em Assunção, a seleção de Maradona tem apenas 26% de chances de garantir a vaga na Copa 2010 sem a necessidade da disputa da repescagem.

Brasil e Paraguai são as únicas seleções sul-americanas que já garantiram vaga no Mundial da África do Sul.

Pelo regulamento, os quatro primeiros colocados se classificam para a Copa. A seleção que terminar em quinto lugar terá de disputar uma repescagem contra uma seleção da Concacaf (América do Norte e Central).

Derrotado pelo Brasil por 4 a 2, o Chile aparece em terceiro lugar na tabela, com 27 pontos,

PAÍS CHANCES Brasil 100% Paraguai 100% Chile 99% Equador 48% Argentina 26% Uruguai 21% Venezuela 4% Colômbia 2% Bolívia - Peru -

e com 99% de chances de se classificar. O Equador, quarto com 23 pontos, tem 48% de chances de ir ao Mundial, de acordo com estudos do matemático Tristão Garcia, publicados no site infobola.

A Argentina, com 22 pontos, precisa ganhar de Peru (cem casa) e Uruguai (fora) e torcer contra o Equador para conseguir ir ao Mundial.

Contudo, a seleção de Maradona também corre sério perigo de nem ir para a repescagem. Uruguai, 21 pontos, Venezuela, 21 pontos, e Colômbia, com 20 pontos, também estão na luta pela vaga ao Mundial.

As últimas duas rodadas das Eliminatórias acontecem nos dias 10 e 14 de outubro.