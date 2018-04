Argentina tem dúvidas para enfrentar Colômbia nesta terça

A seleção argentina embarcou neste domingo para Bogotá, onde enfrenta a Colômbia na próxima terça, com dúvidas para escalar os titulares da partida, válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2010. Depois de golear a Bolívia por 3 a 0, em Buenos Aires, os jogadores ganharam folga e só se apresentaram no aeroporto da capital argentina momentos antes do embarque. Nesta segunda, o técnico Alfio Basile definirá a equipe que começa jogando contra os colombianos. As dúvidas são o atacante Hernán Crespo e o lateral-esquerdo Gabriel Heinze, com problemas físicos. Caso se recuperem, Hugo Ibarra, do Boca Juniors, e Sergio Agüero, do Atlético de Madri, deixariam os titulares. Além disso, Fernando Gago é o mais provável substituto de Esteban Cambiasso, que se machucou durante o confronto com os bolivianos. A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-americanas com nove pontos em três jogos, com sete gols a favor e nenhum contra. Já a Colômbia também faz boa campanha, pois tem dois empates e venceu a primeira na competição, contra a Venezuela, no sábado. O único problema para o técnico Jorge Luis Pinto é o atacante Radamel Falcao García, que se recupera de uma forte pancada sofrida no jogo com os venezuelanos.