Argentina tem problemas no futebol A seleção da Argentina é só problemas para a final do futebol masculino, na madrugada de sábado, contra o Paraguai. Nada menos do que seis jogadores do time estão contundidos. O lateral Burdisso foi, inclusive, cortado da delegação por causa de uma lesão muscular. A Federação Argentina de Futebol (AFA) não informou o local exato da contusão, mas anunciou a convocação urgente de Leandro Fernández, dos Newell?s Old Boys, que viajou para Atenas só para participar da partida decisiva dos Jogos Olímpicos. Os outros contundidos, segundo a comissão técnica argentina, terão condições de participar da final. Um dos lesionados é o atacante Carlos Tévez, que sofreu um golpe no glúteo esquerdo na partida semifinal contra Itália. Os outros são os zagueiros Coloccini e Heinze, o volante Mascherano e o atacante González. Nesta quinta-feira, a equipe fez um treinamento a portas fechadas no Estádio Karaiskaki, em Atenas. Do lado do Paraguai, os jogadores preferiram fazer um treino físico no ginásio da Vila Olímpica e a confiança do time aumentou com a notícia de que vários adversários estão com problemas médicos. "Os argentinos estão fisicamente mais castigados do que nós e isso pode ser um fator determinante da definição do resultado", disse o zagueiro Gamarra.