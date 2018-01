Argentina tenta recuperação contra Bolívia Depois de um decepcionante e magro empate com o Peru na estréia, a Argentina tenta se recuperar no Torneio Pré-Olímpico do Chile. O desafio será contra a Bolívia, neste sábado, às 21 horas, na cidade de Coquimbo. Outros dois times que ainda não venceram nesse grupo também jogam: Colômbia x Peru. O Equador, único que ganhou na primeira rodada, está de folga. A princípio, a Bolívia, comandada por Nelson Acosta, não é favorita, mas entra em campo com a vantagem de conhecer o adversário - os jogadores estavam nas arquibancadas quando a Argentina empatou com o Peru. Do outro lado, o técnico argentino Marcelo Bielsa, que lamentou as chances de gol perdidas contra os peruanos, não confirma, mas nos treinos deu mostras que depois do resultado na primeira rodada promoverá algumas mudanças na equipe. "Queremos que esta seja o mínimo que a equipe seja capaz de produzir e que daqui para frente façamos as coisas melhor" disse o treinador. No outro jogo da rodada, o técnico brasileiro Paulo Autuori quer que o time do Peru aproveite o embalo pelo empate contra a Argentina para conseguir um resultado positivo contra a Colômbia. A única preocupação dele é com recuperação física de seus jogadores, que entraram em campo 48 horas antes. Do lado da Colômbia a situação é desesperadora, já que o time perdeu do Equador na estréia e uma nova derrota pode acabar com o sonho de participar da Olimpíada de Atenas.