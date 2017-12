Argentina terá Lucho Gonzalez contra Sérvia e Montenegro Ao final do treinamento realizado nesta quinta-feira, o técnico da seleção argentina, José Pekerman, escalou a equipe para a partida marcada para esta sexta, contra Sérvia e Montenegro, em Gelsenkirchen. A única alteração com relação à formação que venceu a Costa do Marfim, na estréia, é a entrada de Lucho Gonzalez no lugar de Esteban Cambiasso. Assim, a Argentina irá a campo com Roberto Abbondanzieri no gol; Nicolas Burdisso, Roberto Ayala, Gabriel Heinze e Juan Pablo Sorín; Luis Gonzalez, Javier Mascherano, Maxi Rodriguez e Juan Roman Riquelme; Javier Saviola e Hernan Crespo. O atacante Lionel Messi, grande promessa da equipe, e que contundiu o pé esquerdo no treino desta quarta-feira, participou da prática de aquecimento desta quinta, mas evitou chutar a bola. Por sua vez, o atacante do Corinthians, Carlos Tevez, deixou de treinar devido a um problema estomacal.