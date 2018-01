Argentina terá Riquelme em amistoso Depois de Maradona, agora foi a vez de o técnico Marcelo Bielsa, da Argentina, dar seu apoio à operação ?Salvem Riquelme?. Bielsa convocou o jogador argentino, que atua pelo Barcelona, da Espanha, para o amistoso diante da Líbia, no dia 30 de abril, em Trípoli. Reconhecidamente, Riquelme não passa por um bom momento no time espanhol, mas Maradona já havia dito que o problema não é o craque argentino, mas o ?esquema tático imposto ao Barça pelo seu treinador?, que em seu entender ?não ajudava o estilo de Riquelme?. A última vez que Riquelme vestiu a camisa da Argentina foi em fevereiro de 2002, em Cardiff, no empate em 1 a 1 contra o País de Gales. Eis a lista dos convocados por Marcelo Bielsa: Goleiros: Pablo Cavallero (Celta, Espanha) e Leonardo Franco (Mallorca, Espanha). Defensores: Gabriel Heinze (Paris Saint Germain, França), Fabricio Coloccini (Atlético Madrid, Espanha), Facundo Quiroga (Sporting Lisboa, Portugal), Diego Placente (Bayer Leverkusen, Alemanha). Volantes: Lionel Scaloni (Deportivo La Coruña, Espanha), Aldo Duscher (Deportivo La Coruñaa, Espanha), Juan Pablo Sorin (Barcelona, Espanha), Juan Román Riquelme (Barcelona, Espanha), Lucas Castromán (Lázio, Itália); Marcelo Gallardo (Monaco, Francia); Pablo Aimar (Valencia, Espanha), Esteban Cambiasso (Real Madrid, Espanha). Atacantes: Javier Saviola (Barcelona, Espanha), Luciano Galletti (Zaragoza, Espanha), Bernardo Romeo (Hamburgo, Alemanha) e Santiago Solari (Real Madrid, Espanha).