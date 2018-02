Argentina termina 2007 no topo do ranking da Fifa; Brasil é 2.º

A Argentina termina o ano de 2007 como líder do ranking mundial de seleções da Fifa, à frente do Brasil, após a publicação nesta segunda-feira da última lista da temporada. Veja também: O ranking completo no site da Fifa (em inglês) Como poucas partidas entre países foram disputadas no último mês, quase não houve mudanças no ranking desde novembro. As 20 primeiras posições permaneceram inalteradas. Os argentinos perderam apenas três de 16 partidas disputadas em 2007, sendo a mais dolorida delas para o Brasil, na final da Copa América, em julho. Mas apesar deste título, o Brasil terminou 21 pontos atrás dos rivais históricos no ranking - que também considera resultados dos três anos anteriores. A Itália, atual campeã do mundo, é a terceira colocada, apenas quatro pontos atrás do Brasil e com uma confortável vantagem de 149 pontos para a Espanha, que está em quarto. Os 20 primeiros colocados na lista de dezembro: 1.º - Argentina, 1.523 pontos; 2.º - Brasil, 1.502; 3.º - Itália, 1.498; 4.º - Espanha, 1.349; 5.º - Alemanha, 1.298; 6.º - República Checa, 1.290; 7.º - França, 1.243; 8.º - Portugal, 1.241; 9.º - Holanda, 1.170; 10.º - Croácia, 1.129; 11.º - Grécia, 1.114; 12.º - Inglaterra, 1.113; 13.º - Romênia, 1.088; 14.º - Escócia, 990; 15.º - México, 982; 16.º - Turquia, 924; 17.º - Colômbia, 907; 18.º - Bulgária, 881; 19.º - Estados Unidos, 876; 20.º - Nigéria, 875.