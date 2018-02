Argentina troca liderança pela vitória O lateral Juan Pablo Sorín foi quem melhor resumiu o significado para os argentinos de um triunfo amanhã no confronto com a Seleção Brasileira, em pleno território nacional, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006: "Ganhar do Brasil, no Brasil, é muito mais significativo para a Argentina do que ser líder das Eliminatórias", disse o ex-jogador do Cruzeiro, que atualmente defende o Paris Saint-Germain (FRA). Após cinco rodadas, a Argentina lidera o torneio com 11 pontos, dois a mais que a equipe brasileira, que ocupa a terceira colocação. A declaração de Sorín, porém, revela o grau de motivação dos atletas argentinos para o clássico sul-americano. O próprio técnico Marcelo Bielsa já havia declarado em seu país que "trocaria a liderança das eliminatórias por uma vitória" sobre o selecionado brasileiro. Embora evitassem polêmicas, os jogadores que participaram da entrevista coletiva hoje demonstraram confiança e asseguraram que o objetivo da equipe é deixar o Mineirão com os três pontos, apesar da condição de mandante do adversário. "Com todos contra, um triunfo é mais lindo ainda", observou o atacante Delgado. "Sabemos que eles foram campeões do mundo e que possuem grandes jogadores, mas nós também temos os nossos", disse, ao ser questionado sobre um eventual favoritismo do time brasileiro. Contratado recentemente pelo Real Madrid, o zagueiro Samuel prometeu não dar alívio ao novo companheiro, o atacante Ronaldo. "Vou jogar duro como sempre, independente de quem seja". Para Sorín, a seleção argentina vive um período de "transição", mas a identidade é a mesma. "A Argentina sempre vai procurar ser a protagonista do jogo, sempre exercendo pressão. Não deixará jogar os rivais". Ele procurou minimizar a ausência de Ronaldinho Gaúcho na Seleção Brasileira, salientando as qualidades do atacante do São Paulo, Luís Fabiano, que irá substituí-lo. O lateral, que virou ídolo do Cruzeiro entre os anos de 2000 e 2002, foi bastante assediado pelos torcedores mineiros. Ontem à noite, cerca de 100 pessoas recepcionaram a delegação argentina na chegada ao hotel Ouro Minas. A maior parte era formada por brasileiros que alegaram terem ido ao local por causa de Sorín. O jogador - que está vinculado ao clube mineiro até dezembro de 2005, mas tem o interesse de continuar na Europa - agradeceu o carinho e hoje posou para fotos ao lado de cruzeirenses na porta do hotel. Treino - Marcelo Bielsa comanda na noite desta terça-feira, a portas fechadas, um treinamento de reconhecimento do gramado do Mineirão. A presença de jornalistas e do público foi proibida pela comissão técnica argentina. Os jogadores passaram o dia todo no hotel. Apenas Sorín, Delgado e Samuel desceram até a recepção para atender a imprensa. Bielsa não havia anunciado o time que iniciará a partida, mas é certo que não poderá contar com o zagueiro Ayala, suspenso, o volante Verón e o atacante D?Alessandro, ambos lesionados. Todos vinham atuando como titulares. O armador Riquelme, que se tornou uma opção para o treinador durante os jogos também está contundido e foi vetado. Com base na formação utilizada no coletivo realizado ainda em Buenos Aires, a única dúvida estava entre Rosales e Delgado, que não estaria 100% fisicamente. O atacante do Cruz Azul, do México, no entanto, garantiu que está pronto para jogar. Argentina - Caballero; Quiroga, Samuel e Heinze; Zanetti, Mascherano, Aimar, Kily Gonzalez e Sorín; Crespo e Delgado. Técnico: Marcelo Bielsa.