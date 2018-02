Argentina troca Samuel por Aimar Mudanças na Argentina para a Copa América, no Peru. O técnico Marcelo Bielsa dispensou o zagueiro Walter Samuel, uma das estrelas da equipe, e convocou o meia Pablo Aimar, do Valencia (Espanha). Segundo comunicado da Associação do Futebol Argentino (AFA), Samuel foi liberado para cumprir "obrigações contratuais previamente acertadas" com seu novo clube, o Real Madrid. Na verdade, Samuel foi poupado por Bielsa. Assim, terá tempo para acertar os detalhes de sua transferência da Roma para o futebol espanhol e ainda poderá folgar antes de seguir para os dois amistosos da pré-temporada que o time madrilenho fará no Japão, entre 27 de julho e 2 de agosto. Espera - Apesar da convocação para a Copa América, do dia 6 ao dia 25 de julho, Aimar não deve participar dos amistosos preparatórios que a seleção argentina fará nos Estados Unidos, no final do mês. O meia, que não havia sido relacionado por Bielsa anteriormente por conta de persistente lesão na virilha, ficará na torcida durante os jogos contra a Colômbia (em Miami, no domingo) e o Peru (em Nova York, quarta-feira). Indefinição - Com a chegada de Aimar, Bielsa contará com 16 dos 22 jogadores para a competição sul-americana. Para definir quem fica com as outras seis vagas, espera o fim do Torneio Clausura, na Argentina, e da Libertadores, em que o Boca Juniors tenta outro título.