Argentina vai atrás da reabilitação A seleção da Argentina recebe o Paraguai, hoje à tarde, e luta contra o desânimo provocado pela derrota de 3 a1 para o Brasil, no meio da semana. Mesmo com críticas à arbitragem do colombiano Oscar Ruiz, o desempenho da equipe de Marcelo Bielsa decepcionou. Por isso, voltou a pressão para demitir o treinador. Os paraguaios também vivem momentos de desgaste, provocados pelos 2 a 1 para a Bolívia, em La Paz. Apesar da apreensão, os dois rivais da partida que a ESPN/Brasil mostra ao vivo, a partir das 15 horas, estão em boa situação na briga por vagas para a Copa de 2006. A Argentina está em segundo lugar, com 11 pontos, um a mais do que o Paraguai. Bielsa deve colocar o time no ataque. A tendência é de que comece o jogo com Tevez, Saviola e Crespo na frente. O zagueiro Ayala também tem retorno garantido, depois de cumprir suspensão. Os argentinos não se conformaram com o resultado em Belo Horizonte e prometem reagir. "Aquela derrota tem de fazer bem ao grupo", avisou Crespo. "Estamos com as orelhas ardendo de tanto ouvir. Agora, precisamos mostrar que temos condições de fazer melhor." Peru x Venezuela - Peru (8 pontos) e Venezuela (9) se enfrentam em Lima confiantes. Os peruanos entraram na luta por vagas, com a vitória por 3 a 1 sobre o Uruguai em Montevidéu. Os venezuelanos perderam em casa para o Chile (1 a 0), mas não jogaram a toalha. O técnico brasileiro Paulo Autuori confirmou o Peru sem o atacante Pizarro, contundido. Colômbia x Uruguai - O técnico Reinaldo Rueda pede apoio dos torcedores, na partida de hoje, em Barranquilla. Os colombianos seguram a lanterna nas Eliminatórias, com 4 pontos, e precisam ganhar, a qualquer custo, para não se afundarem de vez na crise. Situação semelhante à do Uruguai, que tem 7 e também se vê ameaçado de não ir ao torneio de 2006.