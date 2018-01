Argentina vai realizar amistoso em Nápoles O último amistoso da Argentina antes da Copa do Mundo será contra Angola, dia 31 de maio, numa cidade que traz ótimas recordações para os argentinos: Nápoles. Foi lá que a equipe que tinha Maradona, Caniggia e o goleiro Goycochea como destaques derrotou a Itália em uma das semifinais do Mundial de 1990. A estréia dos argentinos na Copa está marcada para o dia 10 de junho, em Hamburgo, contra a Costa do Marfim. Holanda e Sérvia e Montenegro são as outras equipes do Grupo C.