Argentina vai se despedir dos torcedores em jogo festivo A Argentina prosseguiu nesta terça-feira com os treinamentos para a Copa do Mundo da Alemanha. A seleção está em Buenos Aires e se prepara para uma partida amistosa contra uma equipe sub-20 local. O jogo, que acontecerá na quarta, será a despedida da seleção para os torcedores argentinos. Quase 20 mil ingressos foram comercializados para a partida, que terá dois tempos de 25 minutos e será realizada no estádio do River Plate, o Monumental de Nuñez. O técnico José Pekerman explicou que pretende apostar na solidariedade do grupo para conseguir montar uma boa seleção para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. "Temos que jogar tudo na solidariedade entre os jogadores. Isso é o que faz uma grande equipe. É isso que vamos buscar e com certeza vamos fazer com que esses bons jogadores nos tragam uma grande satisfação", contou Pekerman em entrevista no prédio da Associação de Futebol da Argentina (AFA). O treinador explicou que está muito contente com o elenco, mas ressaltou que o Brasil está num momento melhor. "Temos esperanças de fazer um bom Mundial. Você não tem que avaliar os brasileiros e sim admirá-los. Estão numa escala mais alta." A recuperação de Messi Sobre o atacante Lionel Messi, Pekerman explicou que ele ainda não está com ritmo de jogo e ainda tem dúvidas sobre a utilização do jogador no amistoso do dia 30 de maio, contra a Angola, na Itália. "Lentamente ele está evoluindo. Ele tem que ajustar a forma física para ganhar a confiança necessária." A seleção da Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo e faz a estréia contra a Costa do Marfim, no dia 13 de junho. Os outros integrantes da chave são Sérvia & Montenegro e Holanda.